В Кузбассе погиб водитель снегохода

11 Дек. 08:19 2018-12-11T08:26:06+03:00

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В Кузбассе 39-летний мужчина получил смертельные травмы во время езды на снегоходе. Мужчина ударился головой о ветровое стекло.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Полысаеве. В районе улицы Анжерская 39-летиний мужчина перевернулся на снегоходе. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», кузбассовец наехал на заснеженную возвышенность, вылетел из-за руля и при приземлении головой ударился о ветровое стекло. Мужчина с тяжелой травмой сумел дойти до домов, где скончался. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что снегоход не был зарегистрирован.