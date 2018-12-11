2018-12-11T08:26:06+03:00
Происшествия

В Кузбассе погиб водитель снегохода

Мужчина ударился головой о ветровое стекло
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Кузбассе 39-летний мужчина получил смертельные травмы во время езды на снегоходе. Мужчина ударился головой о ветровое стекло.

Инцидент произошел в понедельник вечером в Полысаеве. В районе улицы Анжерская 39-летиний мужчина перевернулся на снегоходе. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», кузбассовец наехал на заснеженную возвышенность, вылетел из-за руля и при приземлении головой ударился о ветровое стекло. Мужчина с тяжелой травмой сумел дойти до домов, где скончался. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Известно, что снегоход не был зарегистрирован.

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