Кемеровский артист стал лауреатом «Золотой Маски – 2019»

СЕГОДНЯ 10:16 2018-12-11T10:16:44+03:00

Евгения Шокина отметили за вклад в развитие театрального искусства

Изменить размер текста: A A

Артист кемеровского драмтеатра Евгений Шокин стал лауреатом специальной премии «Золотая Маска – 2019» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Также лауреатами специальной премии в этом году стали Василий Лановой, Инна Чурикова, Элина Быстрицкая Александр Гельман, Станислав Любшин, Леонид Хейфец, Вера Карпова, Габриэла Комлева и другие.

Евгений Шокин родился 20 февраля 1944 года в городе Горьком, сейчас Нижнем Новгороде. В 1965 году он окончил Горьковское театральное училище. С 1976 года Шокин стал артистом Кемеровского областного театра драмы имени А.В. Луначарского. Евгений Шокин имеет звание народного артиста России и Почетный гражданин Кемеровской области, имеет областные награды.

Как отмечают в театре, самые любимые роли артиста – в спектаклях «Записки сумасшедшего» и «Гибель поэта».

Лауреатами премии «Золотая маска» в разное время становились Константин Райкин и Олег Табаков, солист балета Николай Цискаридзе, дирижер Валерий Гергиев и другие.