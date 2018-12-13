В Кузбассе стартует акция «Рождество для всех и каждого»

СЕГОДНЯ 04:21 2018-12-13T04:21:21+03:00

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В канун Нового года и рождества в Кузбассе стартует благотворительная акция «Рождество для всех и каждого». Она будет проходить с 13 декабря по 5 января.

Ставшая уже традиционной акция проводится в Кузбассе накануне новогодних праздников с 2010 года. Благодаря неравнодушию кузбассовцев новогодние подарки получают дети-сироты и дети из многодетных приемных и опекунских семей. Каждый ребенок сам делает открытку, на которой пишет послание Деду Морозу и рассказывает о своих мечтах и заветных желаниях.

Елки, украшенные такими открытками, установлены более чем в 70 гипермаркетах Кузбасса, и каждый житель региона может выбрать понравившуюся картинку и опустить подарок, о котором мечтает ребенок, в специальную рождественскую корзину. Все подарки волонтеры доставят адресатам.

Торжественный старт акции будет дан 13 декабря в 15:00 в Театре для детей и молодоежи.