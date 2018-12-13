2018-12-13T06:45:04+03:00
Общество

Кузбасский маткапитал будут выплачивать еще три года

Такое решение приняли депутаты областного парламента
Екатерина БОРМОТОВА
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Областной материнский капитал составляет 130 тысяч рублей Фото: PixabayОбластной материнский капитал составляет 130 тысяч рублей Фото: Pixabay
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В Кузбассе выплаты областного материнского капитала будут осуществлять еще три года. Такое решение депутаты областного парламента приняли на восьмой сессии, которая состоялась 12 декабря.

– Своим решением депутаты продлили срок действия областного материнского (семейного) капитала по 31 декабря 2021 года, в отношении третьего и последующих рожденных или усыновленных детей, – говорится на сайте СНДКО.

Отметим, что действие данного вида господдержки кузбасских семей заканчивалось в конце 2018 года. На данный момент областной материнский капитал составляет 130 тысяч рублей – его можно использовать на улучшение жилищных условий. Всего за время действия программы (с 2011 года) областным материнским капиталом воспользовались более 10 тысяч семей.

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