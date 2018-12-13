2018-12-13T13:45:58+03:00
Общество

В Кемерове открыли первый в регионе детский технопарк

Он будет действовать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
Изменить размер текста:

В Кемеровской области открыли первый детский технопарк «Кванториум-42». Он будет действовать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства в областном центре.

Детский технопарк – это площадка, где дети бесплатно будут заниматься разработкой, тестированием и внедрением инновационных технологий и идей, используя в работе высокотехнологичное оборудование.

– Теперь дополнительное образование технической и естественно-научной направленности в Кузбассе станет более качественным. Наш промышленный регион нуждается не только в высокотехнологичных продуктах, но и в профессиональных кадрах, – сказал губернатор.

В кемеровский Кванториум уже записались 640 детей. Они смогут посещать семь направлений (квантумов) естественно-научной и технической направленностей: АЭРО-квантум (создание модели летательных аппаратов), промышленный дизайн, VR-квантум (технологии виртуальной и дополненной реальности), IT-квантум, ГЕО-квантум (геоинформационные системы и геоданные), РОБО-квантум (робототехника) и HI-TECH.

Как рассказали в областной администрации, сотрудники «Кванториума-42» прошли подготовку в инновационном центре «Сколково» и на базах действующих технопарков в Пензе, Владимире и Астрахани.

Планируется также, что в 2019 году детский технопарк откроется в Новокузнецке. Кроме того, будет создан мобильный Кванториум.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан