2018-12-13T13:45:58+03:00
Общество

В Кемерове открыли первый в регионе детский технопарк

Он будет действовать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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В Кемеровской области открыли первый детский технопарк «Кванториум-42». Он будет действовать на базе Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства в областном центре.

Детский технопарк – это площадка, где дети бесплатно будут заниматься разработкой, тестированием и внедрением инновационных технологий и идей, используя в работе высокотехнологичное оборудование.

– Теперь дополнительное образование технической и естественно-научной направленности в Кузбассе станет более качественным. Наш промышленный регион нуждается не только в высокотехнологичных продуктах, но и в профессиональных кадрах, – сказал губернатор.

В кемеровский Кванториум уже записались 640 детей. Они смогут посещать семь направлений (квантумов) естественно-научной и технической направленностей: АЭРО-квантум (создание модели летательных аппаратов), промышленный дизайн, VR-квантум (технологии виртуальной и дополненной реальности), IT-квантум, ГЕО-квантум (геоинформационные системы и геоданные), РОБО-квантум (робототехника) и HI-TECH.

Как рассказали в областной администрации, сотрудники «Кванториума-42» прошли подготовку в инновационном центре «Сколково» и на базах действующих технопарков в Пензе, Владимире и Астрахани.

Планируется также, что в 2019 году детский технопарк откроется в Новокузнецке. Кроме того, будет создан мобильный Кванториум.

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