Самая сильная женщина ищет в Кузбассе родителей, которые 33 года назад пытались ее убить

14 Дек. 03:32 2018-12-14T03:32:07+03:00

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Самая сильная женщина России Оксана Кошелева ищет в Кемеровской области родителей, которые 33 года назад выбросили ее в реку. Двухлетнего ребенка чудом спасли прохожие.

Оксана Кошелева (Перфильева) по прозвищу Скала родилась в сибирской глуши – в городе Киренске Иркутской области. Когда ей было два года, в семье случилась страшная трагедия, которая изменила всю жизнь девочки.

– Я слышала несколько версий, как это произошло. По одной из них, отец увидел зашедшего в дом незнакомца. По пьяни он подумал, что это мамин любовник. Взял ружье и выстрелил. От травм тот мужчина умер, – рассказала известная спортсменка «Комсомольской правде».

По словам Оксаны, родители спрятали тело под полом в сенях, но вскоре об убийстве узнали, и супруги пустились в бега. Всего в семье было четыре ребенка – три дочки и сын, но все, кроме Оксаны, в тот момент находились у бабушки. Поэтому бежали родители только с одной дочкой. А когда их настигла полиция, мать выбросила Оксану в реку Лену. Девочку выловил председатель колхоза, после чего она оказалась в детском доме.

Всю жизнь Оксана мечтала найти своих родственников. Как зовут брата и сестер, женщина-скала не знает, но, по ее догадкам, они должны проживать в Кемеровской области.

– Я хочу найти хоть кого-то из родственников, чтобы знать, что я в этом мире не одна, – заключила Кошелева.

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