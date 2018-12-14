2018-12-14T08:38:00+03:00
Общество

В Кемерове собралась огромная пробка на Кузнецком мосту

Движение затруднено в сторону правого берега
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/"Регион-42"Фото: "ВКонтакте"/"Регион-42"
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В Кемерове образовалась многокилометровая пробка на Кузнецком мосту и Логовом шоссе. Грузовики буксуют на подъеме.

Утром в пятницу на Логовом шоссе начала образовываться пробка в сторону Радуги. Из-за ночного снегопада состояние дорог ухудшилось. Многие фуры не смогли преодолеть подъем до улицы Нахимова. Сейчас затор вырос до середины Кузнецкого моста. Длина пробка по данным сервиса «Яндекс» составляет 2,6 километра. Скорость движения в заторе не превышает трех километров в час.

Также затор наблюдается на подъеме улицы Терешковой от моста в сторону Радуги. Не большая пробка есть на Октябрьском проспекте перед Университетским мостом. В целом загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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