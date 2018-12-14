2018-12-14T15:34:30+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса убил пожилого соседа за 1200 рублей и украшение

Мужчина ждет суда
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

В Мариинске 35-летний мужчина убил топором пожилого соседа. Добычей преступника стали 1200 рублей и украшения.

В ноябре этого года обвиняемый сильно выпил и ночью решил убить и ограбить соседа. Мужчина считал, что у него хранятся сбережения. Взяв топор, он пошел к соседу и постучал в дверь. Когда хозяин открыл, то сразу же получил несколько ударов обухом топора по голове. 67-летний пострадавший скончался на месте.

– Преступной добычей обвиняемого стали ювелирные украшения и одна тысяча двести рублей. С похищенным имуществом он с места преступления скрылся. Утром тело потерпевшего обнаружили родственники, которые пришли его навестить, они вызвали следственно-оперативную группу. Благодаря совместной грамотно организованной работе следователей и сотрудников полиции в эти же сутки подозреваемый был установлен и задержан, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Правоохранители изъяли похищенные украшения у соседа погибшего. Украденное он спрятал в сапог и убрал на крышу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» До суда мужчину арестовали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан