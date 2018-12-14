Житель Кузбасса убил пожилого соседа за 1200 рублей и украшение

14 Дек. 15:34 2018-12-14T15:34:30+03:00

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В Мариинске 35-летний мужчина убил топором пожилого соседа. Добычей преступника стали 1200 рублей и украшения.

В ноябре этого года обвиняемый сильно выпил и ночью решил убить и ограбить соседа. Мужчина считал, что у него хранятся сбережения. Взяв топор, он пошел к соседу и постучал в дверь. Когда хозяин открыл, то сразу же получил несколько ударов обухом топора по голове. 67-летний пострадавший скончался на месте.

– Преступной добычей обвиняемого стали ювелирные украшения и одна тысяча двести рублей. С похищенным имуществом он с места преступления скрылся. Утром тело потерпевшего обнаружили родственники, которые пришли его навестить, они вызвали следственно-оперативную группу. Благодаря совместной грамотно организованной работе следователей и сотрудников полиции в эти же сутки подозреваемый был установлен и задержан, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Правоохранители изъяли похищенные украшения у соседа погибшего. Украденное он спрятал в сапог и убрал на крышу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» До суда мужчину арестовали.