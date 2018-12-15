В Кузбассе при загадочных обстоятельствах погибли отец и сын

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-15T12:53:24+03:00

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Страшная трагедия случилась накануне в городе Анжеро-Судженске. Здесь в одном из домов при невыясненных пока обстоятельствах погибли двое мужчин, отец и сын.

Жительница города Анжеро-Судженска обратила внимание на то, что в доме соседей, живущих на улице 3-я Черемховская, как-то подозрительно тихо. Заподозрив неладное, она заглянула к ним в гости. В доме женщина к своему ужасу обнаружила бездыханные тела двоих мужчин. Погибшими оказались 83-летний хозяин дома и его 56-летний сын.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, по предварительным данным, причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины гибели двух мужчин.