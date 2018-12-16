СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-16T09:58:54+03:00

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В воскресенье на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск столкнулись внедорожники и легковушка. В результате лобового ДТП один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщили в УГИБДД Кузбасса, по предварительным данным, в результате столкновения один человек погиб, несколько пострадали. Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте и выясняют все обстоятельства аварии.

Очевидцы опубликовали в сети кадры с места аварии. Судя по ним, черный внедорожник Range Rover лоб в лом столкнулся с белой легковушкой. Более серьезные повреждения получил легковой автомобиль.