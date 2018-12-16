2018-12-16T11:41:53+03:00
Общество

Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал электрик из Белова

В Кемерове прошел конкурс «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2018»
Кирилл ЧАЩИН
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За звание лучшего боролись 12 Дедов МорозовЗа звание лучшего боролись 12 Дедов Морозов
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Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал житель Белова Иван Акентьев, работающий электриком. Победитель конкурса «Лучший Дед Мороз Кузбасса-2018» получил эксклюзивный костюм новогоднего волшебника.

В этом году за звание лучшего боролись 12 Дедов Морозов со всей области. Финал конкурса проходил 15 декабря в кемеровском драмтеатре. Перед представлением все участники конкусра проехала по городу на трамвае.

– Юные кузбассовцы и их родители, а также гости города, которым посчастливилось в этот день проехать по маршруту №1 стали участниками незабываемой веселой поездки с играми, песнями, и, конечно же, сладкими подарками из рук «настоящих» Дедов Морозов, – отметили в департаменте культуры Кемеровской области.

Лучший Дед Мороз Кузбасса на сцене

Лучший Дед Мороз Кузбасса на сцене

Конкурсный концерт начался с демонстрации самого большого шарфа в Кузбассе длиной 303 метра и 10 сантиметров. Его связали для главного Деда Мороза Кузбасса.

Каждый Дед Мороз выступил со своей сказочной программой. Лучшим выступлением был признано выступление беловского Дела Мороза. После концерта победитель навестил юных пациентов онкологического диспансера.

Напомним, что 2016 году лучшим Делом Морозом Кузбасса стал также житель Белова, горняк Юрий Козырев.

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