Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-16T14:30:53+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о погоде в понедельник, 17 декабря, в Кузбассе. Синоптики предупредили о метелях и гололедице.

–17 декабря 2018 года по южным районам Кемеровской области ожидается снег, местами сильный снег, метели с ухудшением видимости до 1000 м и менее. На дорогах гололедица, – отметили в гидрометцентре.

В ночь на понедельник температура воздуха в Кузбассе составит от - 9 до - 14 градусов, при прояснениях похолодает до -16,-21 градуса. Днем будет -9,-14. На юге области потеплеет до -2, -7 градусов. Ветер будет западным местами с порывами до 16 метров в секунду. В большинстве районов будет идти снег. На юге местами ожидаются сильные снегопады, местами метели. На дорогах появятся снежные накаты и гололедица.

В Кемерове ночью будет -16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -10,-12 градусов. Ветер будет западным с порывами днем до 11 метров в секунду. В столице Кузбасс пройдет небольшой снег. На дорогах также ожидается гололедица и снежные накаты.