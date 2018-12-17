Кузбасская филармония отметила 75-летие

17 Дек. 11:52 2018-12-17T11:52:50+03:00

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Государственная филармония Кузбасса имени Штоколова отпраздновала 75-летний юбилей. Артистов учреждения поздравил губернатор Сергей Цивилев.

Праздничный концерт в честь юбилея прошел 14 декабря в органном зале. На нем выступили ведущие солисты филармонии, камерный губернский хор и другие коллективы.

С юбилейной датой артистов и директора филармонии Людмилу Пилипчук поздравил губернатор Сергей Цивилев.

– Филармония – наш духовный культурный центр. А высокий уровень концертной и организаторской деятельности тому подтверждение. Впереди блестящее будущее, любовь и признание благодарных зрителей. Поздравляю всех сотрудников и гостей филармонии с этой замечательной датой. Успехов и вдохновения! – сказал губернатор.

На сегодняшний день в филармонии работают более 500 человек. Это 10 творческих коллективов, причем четыре из них губернаторские. В рамках празднования юбилея почетные и выдающиеся работники филармонии были награждены дипломами департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, а также администрации города Кемерово.