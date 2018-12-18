«Упал с экскаватора»: На разрезе в Кузбассе погиб рабочий
В обстоятельствах разбираются в следователи
Фото из архива "КП"Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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На разрезе в Кемеровском районе погиб помощник машиниста экскаватора. Он выпал из окна машины.
Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, накануне на одном из угольных предприятий в Кемеровском районе погиб 61-летний рабочий, помощник машиниста экскаватора. Сейчас следователями проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
– Он в пересменок курил в окно экскаватора и вывалился, – рассказал «Комсомольской правде» осведомленный источник.