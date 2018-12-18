В Кемерове появится центр амбулаторной помощи

18 Дек. 11:28 2018-12-18T11:28:59+03:00

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В Кемерове откроют крупный центр амбулаторной помощи - об этом рассказала заместитель губернатора Елена Малышева. В структуру центра войдут несколько учреждений здравоохранения - Кемеровская городская клиническая больница № 1, Кемеровский клинический диагностический центр и Кемеровская городская клиническая поликлиника № 20. основная цель создания амбулаторного центра – повышение качества и доступности медицинской помощи.

-Реорганизация не приведет к сокращениям медицинского персонала, - подчеркнула Елена Малышева. - При этом будут исключены дублирующие функции административно-управленческого аппарата, а также взаиморасчеты между организациями. Ожидается, что экономический эффект от этих мероприятий в итоге составит не менее 100 миллионов рублей. Кроме того, объединение позволит исключить нарастание кредиторских задолженностей амбулаторно-поликлинических медицинских организаций.

Рабочую группу по объединению учреждений, а в последующем и единую медицинскую организацию возглавит главный врач диагностического центра Евгений Вайман. До конца года члены рабочей группы представят экономическое обоснование реорганизации, после чего проектам предстоит пройти общественные слушания.