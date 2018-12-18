2018-12-18T15:55:14+03:00
Общество

Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2

На должность главврача назначен Игорь Пачгин
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба АКО.Фото: пресс-служба АКО.
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В Кемеровской городской клинической больнице №2 – новый главный врач. На это должность назначен Игорь Пачгин, не так давно возглавивший Областную клиническую больницу скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

Перед Игорем Пачгиным поставили задачу: разработать и реализовать проект по созданию областной больницы экстренной помощи, в которую войдут эти две медицинские организации. Благодаря объединению у больниц появится возможность перенаправлять сэкономленные средства на укрепление материально-технической базы и финансирования больницы.

- Большая кредиторская задолженность сегодня не позволяет городской клинической больнице № 2 развивать на своей базе новые технологии и методы лечения, - подчеркнул Игорь Пачгин. - Сейчас нам предстоит проанализировать состояние материально-технической базы, укомплектованность кадрами, потоки пациентов. В результате перечень видов медицинской помощи, доступных, в том числе, жителям Кировского района областного центра, должен стать значительно шире и качественнее.

И.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин, представляя коллективу нового главного врача, отметил, что необходимость реформирования системы оказания экстренной медицинской помощи в Кемерове назрела давно. И именно объединение двух экстренных служб города сделает медицинскую помощь лучше и качественнее.

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