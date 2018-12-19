В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным

19 Дек. 13:25 2018-12-19T13:30:25+03:00

Теперь принимать тяжелые роды врачам будет легче

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В распоряжение врачей родильного дома Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского поступило новое оборудование. Оно позволит обеспечивать качественной помощью малышей, которые появляются на свет путем кесарева сечения по экстренным показаниям.

Система оснащена функцией полной автоматической неонатальной реанимации, параметры дыхания и давления регулируются в зависимости от состояния пациента, а автоматизированный режим подогрева позволяет врачам сконцентрировать свое внимание на матери и ребенке, не отвлекаясь на термоподдержку.

-Это идеальный помощник при принятии родов. В нем сочетается эффективная тепловая терапия с компонентами, необходимыми в критических ситуациях, — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Осипова.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета. Его стоимость составила порядка двух миллионов рублей.