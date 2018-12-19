2018-12-19T13:30:25+03:00
Общество

В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным

Теперь принимать тяжелые роды врачам будет легче
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
фото: АКОфото: АКО
Изменить размер текста:

В распоряжение врачей родильного дома Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского поступило новое оборудование. Оно позволит обеспечивать качественной помощью малышей, которые появляются на свет путем кесарева сечения по экстренным показаниям.

Система оснащена функцией полной автоматической неонатальной реанимации, параметры дыхания и давления регулируются в зависимости от состояния пациента, а автоматизированный режим подогрева позволяет врачам сконцентрировать свое внимание на матери и ребенке, не отвлекаясь на термоподдержку.

-Это идеальный помощник при принятии родов. В нем сочетается эффективная тепловая терапия с компонентами, необходимыми в критических ситуациях, — рассказала заведующая отделением новорожденных Ольга Осипова.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, оборудование приобретено за счет средств регионального бюджета. Его стоимость составила порядка двух миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан