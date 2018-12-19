2018-12-19T14:37:40+03:00
Общество

До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы

Синоптики дали прогноз на 20 декабря
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Анна ШИПИЛИНА
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Днем в четверг, 20 декабря, в Кузбассе будет относительно комфортная температуры. Однако к вечеру начнет холодать, и ночью столбики термометров опустятся до -37 градусов.

В ближайшие сутки температура воздуха в Кузбассе медленно, но верно будет снижаться. Так, в ночь на 20 декабря столбики термометров опустятся до -16 градусов, и местами и до -23. Впрочем, днем в четверг теплее не станет: температура по-прежнему будет держаться в пределах -16…-18 градусов, местами – до -23 градусов. При этом в течение дня ожидается постепенное понижение температуры.

- Ожидается северо-западный ветер с усилением до 15-20 метров в секунду, местами осадки и метели, - сообщила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - В ночь на 21 декабря морозы усилятся и будет -27…-32, а местами и до -37 градусов с западным порывистым ветром.

В пятницу также ожидается мороз до -22, а местами и до -27 градусов с порывистым ветром и осадками.

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