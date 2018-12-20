2018-12-20T07:24:29+03:00
Общество

Кузбасской компании нужен «человек-секси» на зарплату в 70 тысяч рублей

Такие требования предъявляет работодатель к потенциальному сотруднику
Екатерина РОМАНОВА
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«Человек-секси», «человек-отвага» и «человек-человек» - такие требования предъявляет одна из кузбасских компаний к потенциальному новому сотруднику. За все эти качества работодатель готов платить от 28 до 70 тысяч рублей в месяц.

Объявление о приеме на работу не просто менеджера, а акулы продаж разместила на сайте «Зарплата.ру» одна из кемеровских компаний. Обязанности нового сотрудника вполне стандартные: продажи, поиск новых клиентов, ведение переговоров и документации. За это компания обещает обучить технологиям продаж, тренинги и семинары, чай с бубликами и два полноценных выходных. Но вот требования к претенденту предъявляются не вполне стандартные. Так, новый сотрудник должен быть «человеком-секси», но не с параметрами 90х60х90 и декольте до пупа, а с уверенностью в себе и здоровым эгоизмом. Претендент должен быть «человеком-отвагой» и бороться до конца, даже если все плохо, а еще – быть «человеком-человеком» - душевным и настоящим.

Судя по тому, что прием резюме от кандидатов ведется всего три дня, в компании уверены: нужные им люди обязательно откликнутся на зов.

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