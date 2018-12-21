Депутаты уравняли термины «Кузбасс» и «Кемеровская область»

СЕГОДНЯ 08:55 2018-12-21T08:55:08+03:00

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Парламентарии Кемеровской области утвердили термин «Кузбасс» в качестве второго официального названия региона. Вопрос был решен в пятницу, 21 декабря, на девятой очередной сессии Совета народных депутатов.

Как отметил председатель СНДКО Вячеслав Петров, решение о том, чтобы приравнять термины «Кемеровская область» и «Кузбасс», было принято единогласно. Теперь властям региона необходимо обратиться к президенту, чтобы он своим указом внес изменения в статью 65 Конституции России. В данной статье перечисляются регионы, которые входят в состав Федерации.

Напомним, что с инициативой сделать название «Кузбасс» вторым официальным выступил Сергей Цивилев. Данный термин ввел в оборот известный русский геолог Петр Чихачев в 1842 году, впервые сумевший оценить запасы угля Кузнецкой котловины.