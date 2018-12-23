2018-12-23T11:11:17+03:00
Происшествия

В Кузбассе трое мужчин на снегоходе провалились под лед, двое погибли

Трагедия произошла в ночь на 23 декабря на Беловском водохранилище
Екатерина БОРМОТОВА
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Трое мужчин провалились на снегоходе под лед на Беловском водохранилище Фото: Архив "КП"Трое мужчин провалились на снегоходе под лед на Беловском водохранилище Фото: Архив "КП"
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В Кемеровской области снегоход с тремя мужчинами провалился под лед. Одному пассажиру удалось выплыть, его друзья в данный момент считаются пропавшими без вести.

Трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент лед под транспортным средством треснул, и оно вместе с людьми ушло под воду.

Как сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса», 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считаются пропавшими без вести. Их тела ищут спасатели. Сейчас на месте работают следователи и полицейские. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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