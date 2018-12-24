Жители Новокузнецка обсуждают видео со священником на Infiniti

СЕГОДНЯ 05:52 2018-12-24T05:52:26+03:00

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В Сети появилось видео со священником, который на Infiniti приехал в новокузнецкий Собор Рождества Христова. Такое поведение батюшки вызвало неодобрение горожан.

Кадры, сделанные вблизи Собора Рождества Христова, были опубликованы в Сети 23 декабря. На них видно, что священнослужители приехали в храм на дорогой иномарке. Многих пользователей данный ролик возмутил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/683574" frameborder="0"></iframe> Батюшка приехал на Infiniti в Собор.

«Несколько лет назад узнавал, о том, в какое время можно крестить ребенка в этом храме. Так мне сказали, в любое время: в будние дни 1.5 тысячи рублей, а в выходные три тысячи. Видимо, в выходные по просьбе попов Бог спускается ближе к нам», – написал один из комментаторов Александр.

Пользователи отметили, что Infiniti – это не предел возможностей священнослужителей. Встречали они батюшек и на «Кадиллаках» и на BMW X5. Впрочем, нашлись у священнослужителей и заступники.

«Так шикуют только в больших приходах, а в маленьких ужасное состояние зданий. Все делается за счет и с помощью прихожан. Хожу в такой, без слез не взглянешь. Но стараются и гордятся минимумом, поставили окно пластиковое, и праздник. Зато всегда чистенько, хоть и бедненько, – отметила Татьяна.