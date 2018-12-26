Новокузнечанка обманула свою глухонемую мать и отобрала у нее квартиру

СЕГОДНЯ 07:20 2018-12-26T07:20:27+03:00

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Инвалид 3 группы из Новокузнецка лишилась квартиры из-за махинаций дочери. И лишь благодаря вмешательству прокуратуры у женщины вновь есть крыша над головой.

Женщина-инвалид с 12 лет обучалась в школе по программе для глухих учащихся с умственной отсталостью. У нее за плечами лишь пять классов, а словарный запаси способность целостно воспринимать предложения и тексты весьма ограничены. Пользуясь тем, что женщина не понимает смысла написанного, ее дочь воспользовалась этим и лишила женщину квартиры. Инвалид, сама того не понимая, подписала заявление, в котором указано, что она как наниматель квартиры отказывается от участия в приватизации и дает согласие на передачу квартиры дочери. При этом заявление подавалось в «Муниципальный жилищный центр» без участия сурдопереводчика. Когда приватизация состоялась, дочь перестала пускать мать в дом, и та была вынуждена жить у знакомой.

Лишь благодаря прокуратуре женщине помогли вернуть жилье, а договор о приватизации был признан недействительным.

- Суд постановил: вернуть квартиру Новокузнецкому городскому округу и вселить инвалида в спорное жилое помещение, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Директору МП «Муниципальный жилищный центр» вынесено частное определение о выявленных нарушениях Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» для принятия мер по их устранению.