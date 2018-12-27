2018-12-27T09:26:22+03:00
Общество

В Кузбассе продавали опасный хлеб

Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе пекли опасный для здоровья хлеб. Его делали в антисанитарных условиях из просроченных продуктов и зерна.

В Мысках прокуратура вместе с Роспотребнадзором устроила проверку предприятия, которое выпекала и продавала хлеб и мучные кондитерские изделия.

– При изготовлении в пекарне хлеба и мучных изделий использовались пищевые продукты и продовольственное сырье с истекшим сроком годности, – отметили в прокуратуре.

Кроме того, помещения пекарни, его оборудование и инвентарь не отвечало санитарным требованиям, из-за чего выпечка могла быть загрязнена.

После проверки в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело. Суд решил оштрафовать его на 30 тысяч рублей.

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