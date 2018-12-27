В Кузбассе продавали опасный хлеб
В Кузбассе пекли опасный для здоровья хлеб. Его делали в антисанитарных условиях из просроченных продуктов и зерна.
В Мысках прокуратура вместе с Роспотребнадзором устроила проверку предприятия, которое выпекала и продавала хлеб и мучные кондитерские изделия.
– При изготовлении в пекарне хлеба и мучных изделий использовались пищевые продукты и продовольственное сырье с истекшим сроком годности, – отметили в прокуратуре.
Кроме того, помещения пекарни, его оборудование и инвентарь не отвечало санитарным требованиям, из-за чего выпечка могла быть загрязнена.
После проверки в отношении предпринимателя было возбуждено административное дело. Суд решил оштрафовать его на 30 тысяч рублей.