2018-12-27T10:58:48+03:00
Общество

В Кузбассе с 1 января вырастут тарифы за электроэнергию

Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия
Ирина АВТУШКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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С 1 января 2019 года в Кузбассе вырастут тарифы на электроэнергию. Такое решение озвучила Региональная энергетическая комиссия 25 декабря. В постановлении ведомства говориться, что для кузбассовцев, проживающих в домах, оборудованных зарегистрированными стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также жителей сельских территорий одноставочный тариф составит 2,33 рубля за киловатт-час в первом полугодии 2019 года и 2,40 рубля за киловатт-час во втором полугодии. Для прочих категорий населения новый тариф составит 3,33 рубля за киловатт-час в первом полугодии и 3,43 рубля за киловатт-час во втором.

Напомним, что после повышения тарифов в июле 2018 года одноставочный тариф для населения составлял 2,30 и 3,28 рубля соответственно.

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