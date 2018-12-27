В Кузбассе с 1 января вырастут тарифы за электроэнергию

СЕГОДНЯ 09:47 2018-12-27T10:58:48+03:00

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С 1 января 2019 года в Кузбассе вырастут тарифы на электроэнергию. Такое решение озвучила Региональная энергетическая комиссия 25 декабря. В постановлении ведомства говориться, что для кузбассовцев, проживающих в домах, оборудованных зарегистрированными стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также жителей сельских территорий одноставочный тариф составит 2,33 рубля за киловатт-час в первом полугодии 2019 года и 2,40 рубля за киловатт-час во втором полугодии. Для прочих категорий населения новый тариф составит 3,33 рубля за киловатт-час в первом полугодии и 3,43 рубля за киловатт-час во втором.

Напомним, что после повышения тарифов в июле 2018 года одноставочный тариф для населения составлял 2,30 и 3,28 рубля соответственно.