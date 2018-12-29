В Кузбассе уличный термометр зафиксировал -48 градусов

СЕГОДНЯ 08:01 2018-12-29T08:01:22+03:00

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В Яшкинском районе утром 29 декабря было зафиксировано -48 градусов. Такую температуру показал уличный термометр в селе Колмогорово.

Фотографию, на которой изображен уличный термометр, показывающий -48 градусов, в редакцию «Комсомольской правды» прислала наша постоянная читательница Галина. Она рассказала, что данная температура в селе Колмогорово была утром субботы, 29 декабря.

Отметим, что село Колмогорово находится в месте падения реки Писаной в реку Томь – возможно, именно поэтому здесь бывает особенно холодно.

– К нам уже третий день подряд поступают звонки, что где-то термометр показал -47, где-то -50. Мы не отвечаем за такие термометры, потому что не знаем, где они расположены. Явно, что где-то в низинках, может быть, и прижимало посильнее. Наши метеостанции зафиксировали самую холодную ночь в Яе – здесь было -38. В Кемерове была большая разница в температурах – на разных высотах было зафиксировано от -28 до -35 градусов. На юге области минимальную температуру, -37 градусов, дал Междуреченск, – прокомментировала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Собеседница издания уточнила, что к вечеру 29 декабря в регион придет потепление.