В Кузбассе ищут пропавшего мужчину на снегоходе

СЕГОДНЯ 04:17 2018-12-30T04:17:28+03:00

Владимир Гаас уехал на снегоходе в лес 22 декабря Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"

Он уехал в лес 22 декабря и не вернулся

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе ищут пропавшего жителя поселка Крапивинского. 50-летний мужчина уехал в лес на снегоходе и не вернулся.

Ориентировка появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». По информации волонтеров, Владимир Гаас уехал из дома на снегоходе Stels белого цвета 22 декабря. Мужчина отправился в лес, но до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, волосы темно-русые с залысинами, глаза карие. Имеет шрам на лбу. Был одет в черную куртку, черный свитер, темно-зеленые болоньевые штаны, черные ботинки, черно-синюю вязаную шапку.