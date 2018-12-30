2018-12-30T04:17:28+03:00
Общество

В Кузбассе ищут пропавшего мужчину на снегоходе

Он уехал в лес 22 декабря и не вернулся
Екатерина БОРМОТОВА
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Владимир Гаас уехал на снегоходе в лес 22 декабря Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Владимир Гаас уехал на снегоходе в лес 22 декабря Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кузбассе ищут пропавшего жителя поселка Крапивинского. 50-летний мужчина уехал в лес на снегоходе и не вернулся.

Ориентировка появилась в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс». По информации волонтеров, Владимир Гаас уехал из дома на снегоходе Stels белого цвета 22 декабря. Мужчина отправился в лес, но до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, волосы темно-русые с залысинами, глаза карие. Имеет шрам на лбу. Был одет в черную куртку, черный свитер, темно-зеленые болоньевые штаны, черные ботинки, черно-синюю вязаную шапку.

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