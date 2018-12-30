В Кузбассе заметили волков на дороге

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-30T09:28:44+03:00

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В Кузбассе пару волков заметили на технологической дороге разреза. Горняки сняли животных на видео.

В Сети появились кадры с одного из угольных разрезов в Беловском районе. Рабочие разреза сняли на видео пару волков, которые бродят по технологической дороге. Очевидцы отмечают, что животные вели себя спокойно, не пугались карьерной техники и не проявляли агрессию.

Напомним, что в конце ноября следы стаи волков заметили рядом с поселком Эльбеза в Таштагольском районе.