«Нашли под капотом»: Новокузнечанка ищет хозяев маленькому котенку

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-31T10:24:58+03:00

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Новокузнечане спасли маленького котенка, забравшегося под капот автомобиля, и теперь спасители ищут новый дом для найденыша.

Последнее утро уходящего года обернулось сюрпризом для Екатерины Максимовой из Новокузнецка. Ей позвонили соседи и сказали, будто в машине, припаркованной во дворе, кто-то мяукает. Девушка с супругом вышли на улицу, открыли капот и там действительно обнаружили маленького котенка. Тот смотрел с таким отчаянием и был таким беззащитным, что мужчина тут же вызволил котенка из плена. Дрожащего и мяукающего, котенка принесли домой. Вымыли, высушили, накормили, найденыш словно хвостик принялся ходить за Екатериной.

Среди механизмов под капотом автомобиля было видно лишь испуганные кошачьи глазенки.Фото: Екатерина Максимова.

- Это кошечка, ей примерно три месяца. Очень ласковая, игривая и просто красавица! – рассказывает о новогоднем сюрпризе Екатерина.

Как кошечка могла попасть под капот? Возможно, ее привлекло тепло двигателя, и через арку колеса кошка забралась туда, чтобы погреться. А вот обратно выбраться не смогла. И если бы не проходившие по двору соседи, можно только гадать, чем бы все закончилось.

Вымытая, согретая и накормленная, кошечка спит в ожидании новых хозяев. Фото: Екатерина Максимова.

- Такую ласковую красавицу я б оставила себе, но у нас дома уже живут две взрослые кошки, - с грустью говорит Екатерина. – Так что если найдется новый дом для кошечки, мы будем очень рады! Уверена: такая ласковая красавица обязательно принесет удачу!

Связаться с Екатериной можно по телефону: 8-960-908-1712