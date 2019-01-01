В Кемерове пройдет кросс «Муромская дорожка»
День памяти одного из главных героев былинного эпоса отмечается 1 января
Кемеровчане 1 января соберутся на кросс, посвященный Илье МуромцуФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В кемеровском Сосновом бору состоится кросс «Муромская дорожка-2019». Перед массовым забегом в храме пройдет молебен Илье Муромцу.
В первый день нового года в Кемерове пройдет зимний кросс «Муромская дорожка-2019». Перед мероприятием в храме Преображения Господня на улице Антипова, 1б пройдет молебен Илье Муромцу, день памяти которого приходится на 1 января.
Массовый забег начнется в 12.00. Участников ждут на парковке в Сосновом бору. А после кросса всех участников напоят чаем.
Организаторами забега стало общественное движение «Сорок сороков» и фонд «Родные святыни».