В Новокузнецке за рулем автобуса ездит Дед Мороз
Водитель в костюме сказочного персонажа дарит горожанам подарки [видео]
31 декабря горожан на автобусе возил Дед Мороз Фото, видео: "Новокузнецкий транспорт" / "ВКонтакте"
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Новокузнечане заметили за рулем автобуса Деда Мороза. Водитель в костюме сказочного персонажа дарит горожанам подарки и праздничное настроение.
Видео с Дедом Морозом за рулем автобуса ПАЗ, который ездит по маршруту №15, в Сеть выложила горожанка Кристина Жихарева.
Дед Мороз возит новокузнечан на городском автобусе.
«Мой любимый 362. Юморит и еще мандаринки маленьким пассажирам раздавал», - отметила горожанка.
«Соль земли – про таких говорят», - отметил один из комментаторов видео.
В таком виде водитель автобуса ездил по городу 31 декабря.