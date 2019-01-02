2019-01-02T08:30:58+03:00
Общество

В Новокузнецке за рулем автобуса ездит Дед Мороз

Водитель в костюме сказочного персонажа дарит горожанам подарки [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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31 декабря горожан на автобусе возил Дед Мороз Фото, видео: "Новокузнецкий транспорт" / "ВКонтакте"31 декабря горожан на автобусе возил Дед Мороз Фото, видео: "Новокузнецкий транспорт" / "ВКонтакте"
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Новокузнечане заметили за рулем автобуса Деда Мороза. Водитель в костюме сказочного персонажа дарит горожанам подарки и праздничное настроение.

Видео с Дедом Морозом за рулем автобуса ПАЗ, который ездит по маршруту №15, в Сеть выложила горожанка Кристина Жихарева.

Дед Мороз возит новокузнечан на городском автобусе.

«Мой любимый 362. Юморит и еще мандаринки маленьким пассажирам раздавал», - отметила горожанка.

«Соль земли – про таких говорят», - отметил один из комментаторов видео.

В таком виде водитель автобуса ездил по городу 31 декабря.

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