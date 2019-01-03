В Кузбассе эвакуировали крупный ТЦ

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:22:11+03:00

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В среду вечером в Ленинске-Кузнецком эвакуировали посетителей торгово-развлекательного центра «Фабрика». Во время срабатывания пожарной сигнализации в кинозале не включили свет и не подсветили табло «Выход», отмечают очевидцы.

«На самом интересном месте сработало оповещение....При этом не включился свет, не загорелись табло выхода... Хорошо, что паники не было», – написала в соцчети посетительница кинозала Алена Коробкина.

По словам горожанки Марии Мироновой, которая находилась с ребенком в батутном центре, персонал хорошо сработал. Дети эвакуировались за одну минуту.

Как отмечают местные жители, в кафе торгового центра часто срабатывает датчик дыма из-за того, что на кухне пригорает масло.