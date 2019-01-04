2019-01-04T03:41:53+03:00
Общество

В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий переселят 500 семей

Федеральный бюджет выделит более 1 миллиарда рублей
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
На покупку новых квартир правительство направит двое больше денег, чем планировалось. Фото из архива "КП".На покупку новых квартир правительство направит двое больше денег, чем планировалось. Фото из архива "КП".
Изменить размер текста:

В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий будет переселено 500 семей. Федеральный бюджет выделит на эти цели 1 миллиард 48 миллионов рублей, что в двое больше запланированной ранее суммы.

Еще в октябре на совещании по вопросам переселения семей с подработанных территорий с участием заместителя министра энергетики России Сергей Цивилев поставил задачу максимально усилить мероприятия по реализации федеральной программы в 2019 году. Цивилев попросил правительство увеличить финансирование федеральной программы.

Как отмечают в администрации Кемеровской области, в результате серьезной работы региона с федеральными структурами в следующем году на финансирование программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из федерального бюджета будет направлено 1 миллиард 48 миллионов 197 тысяч рублей. Ранее планировалось направить на эти цели 599 миллионов 135 тысяч рублей.

«Таким образом, в 2019 году около 500 семей улучшат свои жилищные условия», – отметили в администрации.

В прошлом году по программе было переселено 303 семьи. Деньги получили Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Кемерово и Новокузнецк. Кроме того, за счет средств угольщиков жилье получила еще 261 семья. В 2019 году компании планируют переселить порядка 270 семей.

Всего с 2015 по 2018 год в Кузбассе переселили 1031 семью, освоив 1,8 миллиарда рублей

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове по дороге на Лесную поляну произошло жесткое ДТП
В Новокузнецке неизвестные подожгли автомобиль
В Кузбассе из кинотеатра эвакуировали более 300 человек
Житель Кузбасса выиграл полмиллиона рублей
В Новокузнецке перевернулась фура
В Кемерове эвакуировали аэропорт: Проверка слуха
В Кузбассе эвакуировали крупный ТЦ
В Кемерове загорелся дом
Жителей Новокузнецка просят сдать кровь для ребенка
В Кемерове ночью загорелся частный дом
Ночью в Прокопьевске загорелась Toyota
В Кемерове вандал поджег во дворе елку
В Кузбассе пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
Кемеровский центр помощи диким животным за год спас 65 хищных птиц
На улицах Прокопьевска заметили чернобурую лису
Две легковушки лоб в лоб столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове
В Новокузнецке лжесотрудники УК собирают с горожан квартплату
В кемеровском магазине продавали сельдь с паразитами