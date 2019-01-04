В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий переселят 500 семей

4 Янв. 2019 2019-01-04T03:41:53+03:00

На покупку новых квартир правительство направит двое больше денег, чем планировалось. Фото из архива "КП".

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В 2019 году в Кузбассе с подработанных территорий будет переселено 500 семей. Федеральный бюджет выделит на эти цели 1 миллиард 48 миллионов рублей, что в двое больше запланированной ранее суммы.

Еще в октябре на совещании по вопросам переселения семей с подработанных территорий с участием заместителя министра энергетики России Сергей Цивилев поставил задачу максимально усилить мероприятия по реализации федеральной программы в 2019 году. Цивилев попросил правительство увеличить финансирование федеральной программы.

Как отмечают в администрации Кемеровской области, в результате серьезной работы региона с федеральными структурами в следующем году на финансирование программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков из федерального бюджета будет направлено 1 миллиард 48 миллионов 197 тысяч рублей. Ранее планировалось направить на эти цели 599 миллионов 135 тысяч рублей.

«Таким образом, в 2019 году около 500 семей улучшат свои жилищные условия», – отметили в администрации.

В прошлом году по программе было переселено 303 семьи. Деньги получили Анжеро-Судженск, Белово, Киселевск, Осинники, Прокопьевск, Кемерово и Новокузнецк. Кроме того, за счет средств угольщиков жилье получила еще 261 семья. В 2019 году компании планируют переселить порядка 270 семей.

Всего с 2015 по 2018 год в Кузбассе переселили 1031 семью, освоив 1,8 миллиарда рублей