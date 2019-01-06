Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых

6 Янв. 2019 2019-01-06T09:41:36+03:00

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Житель Кузбасса, заядлый горнолыжник и любитель красивых пейзажей, оказался на скамье подсудимых после покупки очков с камерой. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Осенью 2017 года новокузнечанин решил приобрести солнцезащитные очки, да не простые, а со встроенной камерой. Он планировал, что во время катаний по горнолыжным трассам, будет снимать все, что его окружает. Посоветовавшись с другом, который разбирается в технике, мужчина выбрал очки на «АлиЭкспрессе», заплатил за низ две тысячи рублей и стал ждать посылки.

Посылка успешно добралась до таможенного пункта в Екатеринбурге, где сотрудники таможни обратили внимание на наименование товара. Как оказалось, очки со встроенной камерой являются специальным техническим средством, которое предназначено для негласного получения информации и запрещено для свободного использования на территории России. И горнолыжнику вместо покорения трасс пришлось ходить в суд и доказывать свою невиновность. Мужчина заявил, что очки были в свободном доступе, а о запрете использования их в России он не знал. Кроме того, гаджет пришел без карты памяти, так что при всем желании получить «негласную информацию» он не мог. Тем не менее, Куйбышевский районный суд приговорил лыжника из Новокузнецка к штрафу в размере 15 тысяч рублей, - об этом сообщает новостной портал city-n.