2019-01-06T09:41:36+03:00
Общество

Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых

Очки с камерой мужчина купил в популярном интернет-магазине
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых. Фото: архив КП.Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых. Фото: архив КП.Фото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Житель Кузбасса, заядлый горнолыжник и любитель красивых пейзажей, оказался на скамье подсудимых после покупки очков с камерой. Теперь ему предстоит выплатить штраф.

Осенью 2017 года новокузнечанин решил приобрести солнцезащитные очки, да не простые, а со встроенной камерой. Он планировал, что во время катаний по горнолыжным трассам, будет снимать все, что его окружает. Посоветовавшись с другом, который разбирается в технике, мужчина выбрал очки на «АлиЭкспрессе», заплатил за низ две тысячи рублей и стал ждать посылки.

Посылка успешно добралась до таможенного пункта в Екатеринбурге, где сотрудники таможни обратили внимание на наименование товара. Как оказалось, очки со встроенной камерой являются специальным техническим средством, которое предназначено для негласного получения информации и запрещено для свободного использования на территории России. И горнолыжнику вместо покорения трасс пришлось ходить в суд и доказывать свою невиновность. Мужчина заявил, что очки были в свободном доступе, а о запрете использования их в России он не знал. Кроме того, гаджет пришел без карты памяти, так что при всем желании получить «негласную информацию» он не мог. Тем не менее, Куйбышевский районный суд приговорил лыжника из Новокузнецка к штрафу в размере 15 тысяч рублей, - об этом сообщает новостной портал city-n.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры
На кузбасской трассе столкнулись десять автомобилей
Очевидцы сняли на видео последствия серьезного ДТП
От -8 до -30 градусов: В Сочельник в Кузбассе будет тепло днем и морозно ночью
В Кузбассе из двух горящих домов спасли двух женщин
В Кемерове трамвай протаранил легковушку
Кемерово стал 47-ым среди лучших городов России
Пенсионер из Новокузнецка вышел из дома и забыл, где живет
В Рождество покой кузбассовцев будут охранять около 1,5 тысячи сотрудников полиции
В Кузбассе от отравления угарным газом погибла пенсионерка
В Кузбассе ночью с дороги вылетела фура
В Прокопьевске иномарка снесла опору ЛЭП
В Кузбассе похолодает до - 35 градусов
В Новокузнецке товарный поезд сбил женщину
На ремонт дорог в Кузбассе выделят 34 миллиарда рублей
В Новокузнецке пропал 45-летний мужчина
В Кемерове на Нахимова столкнулись две легковушки
В Новокузнецке «Лада» сбила шестилетнего ребенка
«Цветет и воняет»: В Кузбассе зацвел самый большой в мире цветок
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с игроком из КХЛ
Мэр Кемерова сходил в лес на фотоохоту