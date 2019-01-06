6 Янв. 2019 2019-01-06T12:05:29+03:00

В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр. Фото: vk.com, "Я живу [В] Прокопьевске [В] Киселевске", Александра Смакотина.

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 6 января в Киселевске пришлось эвакуировать посетителей одного из торговых центров. Причиной эвакуации стало сильное задымление.

Размеренный воскресный шопинг жителей Киселевска в одном из городских торговых центров около 13:30 прервался звуками сработавшей пожарной сигнализации. А вскоре некоторые из посетителей почувствовали и запах дыма в одном из помещений. И продавцы, и покупатели самостоятельно покинули здание сразу после срабатывания сигнализации, а позже выяснилось, что тревога была не ложной.

- Прибывшими на место отделениями пожарной охраны был обнаружен очаг возгорания, - сообщает детали ЧП пресс-служба ГУ МЧС России по кемеровской области. – он находился в одном из складских помещений на втором этаже.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Как оказалось позже, в результате пожара на площади три квадратных метра сгорели картонные коробки. В ближайшее время специалистам предстоит установить причины пожара.