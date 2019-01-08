Курение в пьяном виде стоило кузбасскому пенсионеру жизни

8 Янв. 2019 2019-01-08T05:12:52+03:00

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В Кузбассе пожилой мужчина погиб в горящей квартире. В качестве версии его гибели рассматривают отравление продуктами горения.

Сигнал о пожаре в 54-й многоэтажке на проспекте Строителей в Междуреченске поступил в оперативные службы в 15.38 6 января. На место прибыли девять спасателей и четыре единицы техники. Ликвидировать возгорание им удалось через девять минут после поступления сигнала, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

О пострадавших ведомство не сообщает, однако, по данным «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня пожарные обнаружили тело 77-летнего хозяина квартиры. По версии специалистов, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении в пьяном виде. А пенсионер, скорее всего, задохнулся продуктами горения. Точную причину гибели кузбассовца установят следственные органы.