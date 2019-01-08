8 Янв. 2019 2019-01-08T06:07:03+03:00

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов возмутился перевозкой угля по дорогам города. Градоначальник пообещал наказать организаторов перевозок.

На своей странице в соцсети Сергей Кузнецов отметил, что в последний месяц на отремонтированных дорогах города появилось очень много грузовиков, груженых углем.

«Кузова до верху загружены углем! Водители утверждают , что возят круглые сутки с Осинников на Кузнецкую ЦОФ. Не хочу портить отношения с теми, кто все это организовал! Но есть правда принципа! Всем сейчас и без того дышать нечем в городе, да и вообще, протест рвется наружу: у вас в офисах или там где вы живете...тоже уголь перемещают? Или кто-то из ваших менеджеров решил сделать себе KPI на экономии жд тарифа!?», – написал Сергей Кузнецов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685334" frameborder="0"></iframe> Мэр Новокузнецка возмутился перевозкой угля по городу.

Мэр Новокузнецка призвал горожан, если они заметят подобные случаи, присылать кадры с грузовиками ему в Instagram. Кузнецов планируется обращаться в соответствующие органы.