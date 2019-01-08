Житель Новокузнецка упал с восьмого этажа

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:58:48+03:00

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В Новокузнецке мужчина упал с восьмого этажа. Горожанин получил смертельные травмы.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», инцидент произошел вечером 7 января в одной из высоток на улице Челюскина в Куйбышевском районе города. Очевидцы вызвали на место врачей скорой помощи. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины. Как стало известно мужчина упал с восьмого этажа. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняют следователя.