В новокузнецкой многоэтажке загорелся мусор

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:03:17+03:00

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В Новокузнецке ночью в многоквартирном доме загорелся мусор в мусоросборнике. Подъезд дома заполнил едкий дым.

В 2.17 в МЧС поступил сигнал о пожаре в мусоросборнике муниципального многоквартирного жилого дома на улице Орджоникидзе. На место выехали четыре единицы техники и 15 спасателей. Прибывшие на место пожарные вскрыли двери мусоросборника инструментом и потушили пламя. Возгорание удалось ликвидировать в 2.37.

– На момент прибытия первого подразделения в пятом подъезде наблюдалось небольшое задымление в мусоросборнике. Эвакуация не проводилась в связи с отсутствием необходимости. В результате пожара сгорел мусор на площади три квадратных метра, – рассказали в областном управлении МЧС.

По предварительной версии, причина возгорания связана с неосторожным обращение с огнем.