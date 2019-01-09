В новокузнецкой многоэтажке загорелся мусор
В Новокузнецке ночью в многоквартирном доме загорелся мусор в мусоросборнике. Подъезд дома заполнил едкий дым.
В 2.17 в МЧС поступил сигнал о пожаре в мусоросборнике муниципального многоквартирного жилого дома на улице Орджоникидзе. На место выехали четыре единицы техники и 15 спасателей. Прибывшие на место пожарные вскрыли двери мусоросборника инструментом и потушили пламя. Возгорание удалось ликвидировать в 2.37.
– На момент прибытия первого подразделения в пятом подъезде наблюдалось небольшое задымление в мусоросборнике. Эвакуация не проводилась в связи с отсутствием необходимости. В результате пожара сгорел мусор на площади три квадратных метра, – рассказали в областном управлении МЧС.
По предварительной версии, причина возгорания связана с неосторожным обращение с огнем.