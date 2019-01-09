2019-01-09T05:36:25+03:00
Общество

В первый рабочий день января Кемерово встал в пробке

Движение парализовано на Логовом шоссе и Кузнецком мосту
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первый рабочий день января для многих кемеровчан начался с пробки на дорогах. По данным «Яндекс. Пробки», на кемеровских улицах сейчас наблюдаются 7-балльные пробки.

Серьезная пробка образовалась на улице Нахимова, Логовом шоссе и Кузнецком мосту: ее общая длина составляет порядка семи километров, а скорость движения не превышает семи километров в час. К слову, по самой улице Нахимова получится проехать со скоростью не более трех километров в час. По улице Суворова кемеровчане могут перемещаться с максимальной скоростью пять километров в час. Такая же ситуация на улицах Рутгерса и Милицейской, проспекте Шахтеров и улице Суворова.

Из-за пробок на дорогах многие кемеровчане опоздали на работу и по другим важным делам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная новокузнечанка украла из магазина водку
Сергей Цивилев представил Владимиру Путину программу развития культурного кластера Кузбасса
В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня
Известный КВНщик рассказал о гибели брата в Шерегеше
В Кемерове гость ограбил хозяйку
Более 200 спортсменов выступили на кузбасских соревнованиях по лыжным гонкам
В Новокузнецке эвакуировали посетителей торгового центра
В Калтане полицейские уничтожили опасную горку
На кузбасской трассе установили камеры фиксации нарушений
Неравнодушные кемеровчане накормили бездомных животных
В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году
Воры избили собак: кемеровчанин просит помочь спасти искалеченных животных
Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком
В новокузнецкой многоэтажке загорелся мусор
В Кемерове начали строить президентское кадетское училище