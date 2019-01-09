В первый рабочий день января Кемерово встал в пробке

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:36:25+03:00

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Первый рабочий день января для многих кемеровчан начался с пробки на дорогах. По данным «Яндекс. Пробки», на кемеровских улицах сейчас наблюдаются 7-балльные пробки.

Серьезная пробка образовалась на улице Нахимова, Логовом шоссе и Кузнецком мосту: ее общая длина составляет порядка семи километров, а скорость движения не превышает семи километров в час. К слову, по самой улице Нахимова получится проехать со скоростью не более трех километров в час. По улице Суворова кемеровчане могут перемещаться с максимальной скоростью пять километров в час. Такая же ситуация на улицах Рутгерса и Милицейской, проспекте Шахтеров и улице Суворова.

Из-за пробок на дорогах многие кемеровчане опоздали на работу и по другим важным делам.