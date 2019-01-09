Воры избили собак: кемеровчанин просит помочь спасти искалеченных животных

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:34:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Кемеровчанин Михаил Котов обратился к горожанам с просьбой помочь спасти двух собак, пострадавших от грабителей. Воры украли инструменты и жестоко избили двух собак.

Как рассказал сам владелец собак, в ночь с 6 на 7 января в здание, где находится производство, проникли воры. Они разбили стекло, взломали замок и украли инструменты – сварочный аппарат, перфоратор, болгарку, дрель и другое. при этом воры жестоко избили двух собак, которые находились в помещении.

- Я закрывал Дину и Шери в здании на время морозов, а поскольку они любят все попробовать на зубок, пристегивал на время отсутствия, - написал на своей странице в соцсетях Михаил Котов. - Грабителям не хватило того, что они награбили, и они решили расправиться с собаками. Собак били тупым предметом по голове.

Обе собаки живы, но серьезно травмированы: у одной проломлен череп и сломан нос, у другой – сломана челюсть и выбит глаз. Мужчина просит помочь ему в лечении собак: им необходимы операции, лекарства и реабилитация. Связаться с Михаилом можно здесь.