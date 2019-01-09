Более 200 спортсменов выступили на кузбасских соревнованиях по лыжным гонкам

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:24:10+03:00

В Кемерове прошли областные соревнования по лыжным гонкам

Соревнования прошли с 6 по 8 января в Кемерове

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В Кемерове прошли областные соревнования по лыжным гонкам. В них поучаствовали более 200 спортсменов из 17 территорий региона.

С 6 по 8 января в областном центре состоялись III этап Кубка Кузбасса и первенство Кемеровской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек младшего и среднего возраста. Спортсмены состязались в пяти возрастных группах на лыжной базе спорткомплекса «Локомотив».

Победителем на двух 15-километровых дистанциях классикой и свободным стилем стал лыжник из Новокузнецкого района Андрей Кальсин. Он получил сразу две золотые медали Кубка Кузбасса.

Двойную победу на областных соревнованиях праздновала и уроженка Прокопьевского района. Мастер спорта международного класса Вера Зятикова показала лучшее время в индивидуальных гонках на обеих 10-километровых дистанциях.

Среди юниоров на дистанции 7,5 километра победителями стали Никита Зернин из Прокопьевского района, который бежал классическим стилем, и кемеровчанин Роман Григорьев - свободный стиль.