В Междуреченске пройдут благотворительные рождественские обеды

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:44:11+03:00

Акция проводится в городе более 20 лет

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В Междуреченске пройдет традиционная для города акция - благотворительные рождественские обеды. Традиция проводить их существует на протяжении 20 лет.

В рамках данной акции уже более 20 лет работники кафе, столовых, ресторанов кормят горячими обедами посетителей. В этом году акция будет проходить в течение двух дней – 10 и 11 января. Ожидается, что рождественскими обедами угостят около 300 посетителей – это малообеспеченные пожилые люди, пенсионеры, ветераны труда, дети с ограниченными возможностями здоровья.

- К акции подключатся 11 городских предприятий общественного питания, - уточнили в пресс-службе администрации области. - Творческие коллективы города выступят на площадках с концертной программой.