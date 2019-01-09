В Междуреченске пройдут благотворительные рождественские обеды
В Междуреченске пройдет традиционная для города акция - благотворительные рождественские обеды. Традиция проводить их существует на протяжении 20 лет.
В рамках данной акции уже более 20 лет работники кафе, столовых, ресторанов кормят горячими обедами посетителей. В этом году акция будет проходить в течение двух дней – 10 и 11 января. Ожидается, что рождественскими обедами угостят около 300 посетителей – это малообеспеченные пожилые люди, пенсионеры, ветераны труда, дети с ограниченными возможностями здоровья.
- К акции подключатся 11 городских предприятий общественного питания, - уточнили в пресс-службе администрации области. - Творческие коллективы города выступят на площадках с концертной программой.