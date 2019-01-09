Коммунальщики устранили аварию на котельной в Киселевске

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:38:20+03:00

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В Киселевске на новогодних праздниках из строя вышла углеподача на котельной №26. коммунальщикам удалось устранить аварию в короткие сроки.

Как рассказали в областной администрации, данная котельная была возвращена в муниципалитет недавно и нуждается в основательном ремонте, так как бывший собственник ею практически не занимался, что и привело к аварии. Пока ремонтники устраняли неполадку, 150 коммунальщиков подавали уголь на котельную вручную, однако понижения параметров теплоносителя все же избежать не удалось. Благо, ситуация была исправлена в сжатые сроки.

В целом же в регионе на новогодних праздниках коммунальщики обеспечили оптимальную работу оборудования и надежную передачу тепло- и электроэнергии, воды на промпредприятия, в жилые дома и на объекты социальной сферы.