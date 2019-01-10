2019-01-10T06:34:22+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась теплотрасса

Пожар произошел в Кировском районе
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнемПожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнемФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировском районе Кемерова вечером 9 января загорелась теплотрасса. Пожар произошел в переулке 2-й Инициативный.

Сигнал о возгорании на теплотрассе поступил в оперативные службы в 21.47. На место прибыл один пожарный расчет, который ликвидировал огонь в 21.59.

- На момент прибытия пожарных горела теплоизоляция и мусор на открытой территории. В результате обгорело 12 погонных метров изоляции теплотрассы, также сгорел мусор на площади шесть квадратов, - пояснили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем.

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