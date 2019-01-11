Житель Кузбасса зарезал собаку соседей
Она напугала его семью
Пьяный мужчина из мести зарезал пса. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
В Междуреченске пьяный мужчина зарезал собаку соседей. Животное напугало его жену с ребенком.
Инцидент произошел на днях в частном секторе Междуреченска. Как рассказала старший специалист направления по связям со СМИ ОВД по Междуреченску Ольга Илюхина, от местного жителя в полицию поступило заявление об убийстве собаки во дворе дома. Как оказалось, с животным расправился 36-летний сосед.
– Его жена пожаловалась на то, что собака напугала ее и ее дочь. Он в состоянии алкогольного опьянении, взял нож, зашел во двор и нанес собаке удары ножом, после чего скрылся, – рассказала Ольга Илюхина телеканалу «Июнь».