Житель Кузбасса зарезал собаку соседей

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-11T12:08:20+03:00

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В Междуреченске пьяный мужчина зарезал собаку соседей. Животное напугало его жену с ребенком.

Инцидент произошел на днях в частном секторе Междуреченска. Как рассказала старший специалист направления по связям со СМИ ОВД по Междуреченску Ольга Илюхина, от местного жителя в полицию поступило заявление об убийстве собаки во дворе дома. Как оказалось, с животным расправился 36-летний сосед.

– Его жена пожаловалась на то, что собака напугала ее и ее дочь. Он в состоянии алкогольного опьянении, взял нож, зашел во двор и нанес собаке удары ножом, после чего скрылся, – рассказала Ольга Илюхина телеканалу «Июнь».