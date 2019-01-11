Двух малышей вынесли из горящего дома кемеровские пожарные

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-11T14:05:58+03:00

Также из огня были спасены четверо взрослых

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В Кемерове в ночь на 11 января загорелся частный дом. Пожарные вынесли из огня двух маленьких детей, а также спасли четверых взрослых.

Нынешняя ночь стала неспокойной для кемеровской семьи – из-за печи загорелась крыша их дома. Обнаружить пожар вовремя им удалось благодаря сработавшему дымовому извещателю. Еще до прибытия пожарных хозяин дома принялся тушить очаг возгорания, что позволило не дать огню распространиться на большую площадь.

Приехавшие на место сотрудники МЧС вынесли из задымленного помещения двух детей двух и трех лет. Также они вывели на свежий воздух четверых взрослых.

Чтобы ликвидировать возгорание, спасателям понадобилось около 10 минут. Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.