В Новокузнецке экстренно расселяют многоквартирный дом

СЕГОДНЯ 06:10 2019-01-14T06:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы многоэтажного дома и владельцы одного из магазинов в Новокузнецке поставлены перед фактом: все помещения необходимо освободить. Причина расселения – угроза обрушения здания.

Дом №14 по проспекту Запсибовцев стоит на плывунных грунтах, и из-за подвижек оказались повреждены несущие конструкции дома. В ближайшее время будет проходить независимая оценка рыночной стоимости квартир, после которой жильцы дома получат компенсацию и надбавку на затраты на переезд и ремонт. Собственникам предстоит освободить квартиры до 20 февраля, передает слова знакомого с ситуацией источника издание city-n.

Также отмечается, что сейчас жильцам дома не остается ничего иного, кроме как штудировать объявления с предложениями жилья. Сам же дом в будущем может быть снесен.