Пожилой кузбассовец скончался в своем доме из-за пожара

СЕГОДНЯ 07:06 2019-01-14T07:19:01+03:00

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В Прокопьевске пожилой мужчина погиб в собственном доме. К трагедии привела неосторожность при курении, которая вызвала пожар.

Происшествие произошло на улице Саянской в городе Прокопьевске. В 00.22 в оперативные службы поступил сигнал о возгорании в частном доме. На место прибыли 14 сотрудников МЧС, которые справились с огнем в течение 40 минут.

В чрезвычайном ведомстве не сообщают о пострадавших в результате пожара, однако, по информации «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня пожарные обнаружили тело 67-летнего хозяина жилища. В качестве причины его смерти специалисты рассматривают отравление продуктами горения. К пожару же могла привести неосторожность при курении.

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают следственные органы.