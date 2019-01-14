2019-01-14T07:19:01+03:00
Происшествия

Пожилой кузбассовец скончался в своем доме из-за пожара

К пожару привела неосторожность при курении
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
67-летний прокопчанин погиб в своем доме из-за сигареты67-летний прокопчанин погиб в своем доме из-за сигаретыФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Прокопьевске пожилой мужчина погиб в собственном доме. К трагедии привела неосторожность при курении, которая вызвала пожар.

Происшествие произошло на улице Саянской в городе Прокопьевске. В 00.22 в оперативные службы поступил сигнал о возгорании в частном доме. На место прибыли 14 сотрудников МЧС, которые справились с огнем в течение 40 минут.

В чрезвычайном ведомстве не сообщают о пострадавших в результате пожара, однако, по информации «Правоохранительного портала Кузбасса», после ликвидации огня пожарные обнаружили тело 67-летнего хозяина жилища. В качестве причины его смерти специалисты рассматривают отравление продуктами горения. К пожару же могла привести неосторожность при курении.

Обстоятельства гибели пенсионера устанавливают следственные органы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24