Кемеровчанка купила в известной торговой сети слойку с плесенью

СЕГОДНЯ 05:58 2019-01-17T05:58:16+03:00

Слойку с плесенью женщина купила в магазине на проспекте Шахтеров,68 Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Кадры своей находки она выложила в соцсетях

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Жительница Кемерова приобрела в одном из магазинов известной торговой сети мясную слойку, внутри которой оказалась плесень.

Вечером 16 января в одном из популярных кемеровских пабликов появилось видео – в нем горожанка показала начинку мясной слойки, купленной в магазине на проспекте Шахтеров,68. Говядина оказалась поражена пятнами плесени.

– Захотели выпечку вечером покушать. Приобрели такие чудесные слойки с говядиной. При первом укусе почувствовала запах плесени. Не поверила, подумала, что показалось, – рассказала горожанка.

Женщина разрезала слойку – начинка оказалась с плесневелым налетом. Некоторые пользователи, иронизируя, отметили, что кемеровчанка купила слойку с говядиной и грибным жульеном. Другие комментаторы посоветовали отказаться от покупок выпечки в данной торговой сети и обратиться в Роспотребнадзор.