Кемеровчанка купила в известной торговой сети слойку с плесенью
Жительница Кемерова приобрела в одном из магазинов известной торговой сети мясную слойку, внутри которой оказалась плесень.
Вечером 16 января в одном из популярных кемеровских пабликов появилось видео – в нем горожанка показала начинку мясной слойки, купленной в магазине на проспекте Шахтеров,68. Говядина оказалась поражена пятнами плесени.
– Захотели выпечку вечером покушать. Приобрели такие чудесные слойки с говядиной. При первом укусе почувствовала запах плесени. Не поверила, подумала, что показалось, – рассказала горожанка.
Женщина разрезала слойку – начинка оказалась с плесневелым налетом. Некоторые пользователи, иронизируя, отметили, что кемеровчанка купила слойку с говядиной и грибным жульеном. Другие комментаторы посоветовали отказаться от покупок выпечки в данной торговой сети и обратиться в Роспотребнадзор.